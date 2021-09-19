محادثات مرتقبة بين ماكرون وبايدن حول أزمة الغواصات

أفاد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، اليوم الأحد، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيُجري اتصالاً مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الأيام القليلة المقبلة بشأن الأزمة الدبلوماسية، على خلفية تراجع أستراليا عن عقد لشراء غواصات من فرنسا.

وأضاف أتال، أن بلاده ستسعى للحصول على “توضيح” بشأن تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات، مردفًا: “بعد الصدمة الأولية لإلغاء الصفقة يجب إجراء مناقشات بخصوص بنود العقد، لا سيما تعويض الجانب الفرنسي”.

وقالت وكالة رويترز، إن باريس استدعت سفيريها بواشنطن وكانبير، بشأن اتفاق أمنيّ ثلاثي يضم أيضاً بريطانيا وتسبّب في إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية بمليارات الدولارات.

وأثار إلغاء العقد، الذي أُبرم في 2016 غضب باريس التي تؤكد أن حلفاءها لم يشاوروها، بينما تقول الحكومة الأسترالية إنها أوضحت مخاوفها منذ أشهر.

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