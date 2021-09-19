إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي

القاهرة 19 سبتمبر 2021 (وال) _ إتفقت مصلحة الطيران المدني الليبية والمصرية على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة – مصراته – بنينا) ومطار القاهرة الدولي، ابتداءًا من 2021/09/30.

وجاء هذا الإتفاق ،عقب توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بجمهورية مصر العربية، خلال زيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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