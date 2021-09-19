كورونا يُجبر القضاء الأمريكي على تعليق محاكمة متهمين في 11 سبتمبر

عُلّقت الجمعة جلسات محاكمة المتهم بأنه العقل المُدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، إلى جانب أربعة آخرين بسبب مخاوف من انتشار فايروس كورونا في قاعة المحكمة بقاعدة غوانتانامو الأمريكية، وذلك بعد تسجيل إصابة مؤكدة بالفايروس لمراسل إعلامي كان طوال الأسبوع الماضي في قاعة المحكمة، بحسب مسؤول في مكتب اللجان العسكرية الخاص بالمحاكمات في القاعدة.

ونقلت قناة الحرة أن القاضي الجديد للمحكمة الكولونيل في سلاح الجو ماثيو ماكول، اتخذ القرار في الوقت الذي كان يسعى فيه لإعادة القضية إلى مسارها بعد تأخيرها بسبب كورونا لمدة 18 شهرا.

وعانت القاعدة الأمريكية والتي تضم 6 آلاف شخص كغيرها من القواعد بسبب فايروس كورونا، رغم عزلتها النسبية، في حين لا يزال المعتَقَل يضم 39 محتجزاً تجري محاكمة 10 منهم، قال المحامون إن 4 من المتهمين الـ5 بقضية أحداث 11 سبتمبر تلقوا التطعيم ضد كورونا.

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