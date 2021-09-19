إصابة شخصين جراء سقوط طائرة تدريب بولاية تكساس

أصيب شخصان على الأقل في حي ليك وورث السكني شمال ولاية تكساس الأمريكية، بعد سقوط طائرة تدريب عسكرية إضافة إلى تضرر بعض المنازل.

وقال رئيس قسم الإطفاء بالحي رايان آرثر، إن طيارين اثنين نُقلا إلى المستشفى بعد خروجهما من الطائرة، في حين أضافت الشرطة أن مظلة أحد الطيارين تشابكت مع خطوط للكهرباء.

وأشار آرثر في مؤتمر صحفي إلى تضرر ثلاثة منازل، فيما لم تسجل أي إصابة بين السكان، مضيفاً القول إن الحادث سيكون أسوأ بكثير لو أن طائرة التدريب سقطت في منطقة مأهولة بالسكان.

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