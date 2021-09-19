ليبيا نيوز

إصابة شخصين جراء سقوط طائرة تدريب بولاية تكساس

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيب شخصان على الأقل في حي ليك وورث السكني شمال ولاية تكساس الأمريكية، بعد سقوط طائرة تدريب عسكرية إضافة إلى تضرر بعض المنازل.

وقال رئيس قسم الإطفاء بالحي رايان آرثر، إن طيارين اثنين نُقلا إلى المستشفى بعد خروجهما من الطائرة، في حين أضافت الشرطة أن مظلة أحد الطيارين تشابكت مع خطوط للكهرباء.

وأشار آرثر في مؤتمر صحفي إلى تضرر ثلاثة منازل، فيما لم تسجل أي إصابة بين السكان، مضيفاً القول إن الحادث سيكون أسوأ بكثير لو أن طائرة التدريب سقطت في منطقة مأهولة بالسكان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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