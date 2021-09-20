“أردوغان” يلتقي رئيس الوزراء اليوناني الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الأحد ، أنه سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، في نيويورك.

وكان البلدان على خلاف حول مجموعة من القضايا البحرية في البحر الأبيض المتوسط والهجرة.

قال “ميتسوتاكيس”، في وقت سابق، إن تركيا شريكٌ مهمٌ في مواجهة أي تحدٍّ جديدٍ للهجرة لأوروبا، وتحتاج إلى الدعم.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي قبل مغادرته إلى نيويورك، قال “أردوغان” إن تركيا، التي تستضيف حوالي أربعة ملايين لاجئ، معظمهم من السوريين، “تعاني من العبء الأكبر وأثقل سلبيات” الهجرة، مضيفًا أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة إذا لم تجد المساعدة من شركائها الأوروبيين.

وقال الرئيس التركي أيضًا إن بلاده مستعدةٌ لإجراء محادثات مع أرمينيا ، لكنه أضاف أن يريفان بحاجة إلى اتخاذ خطوات نحو فتح خط نقل مثير للجدل عبر أراضيها.

لم تقم أرمينيا وتركيا علاقات دبلوماسية مطلقًا، وتم إغلاق حدودهما المشتركة منذ التسعينيات.

وتدهورت العلاقات بسبب دعم تركيا لحليفتها الإقليمية أذربيجان، التي حاربت ضد أرمينيا العام الماضي للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

لكن في وقت سابق من هذا الشهر ، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن يريفان مستعدة لإجراء مناقشات بشأن إصلاح العلاقات مع أنقرة.

وقال أردوغان: “إذا كان “باشينيان” يرغب في اللقاء؛ فيجب اتخاذ خطوات معينة”.

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