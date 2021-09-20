مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم مسلح داخل جامعة روسية

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب ستة آخرين على الأقل، بإطلاق نار في جامعة بيرم الحكومية في سيبيريا الروسية، من قبل مسلح، أعلنت الداخلية، لاحقًا، إلقاء القبض عليه.

وذكرت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، في تصريحٍ لوسائل الإعلام، أن مسؤولي إنفاذ القانون حددوا هوية القاتل، وتم اعتقاله، مضيفةً أن عمليات التحقق من البيانات المتعلقة بالضحايا؛ جاريةٌ بالفعل.

وكان المكتب الصحفي للجامعة، قد ذكر أن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية، خلال الهجوم، الذي بدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحا، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المدينة والجامعة؛ أعلنت حالة الاستنفار حتى تم تحييد المهاجم.

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