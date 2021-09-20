مسلحون يطلقون سراح 10 طلاب نيجيريين بعد جمع الفدية

أفرج مسلحون في شمال نيجيريا عن 10 طلاب بعد دفع فدية ، لكن 21 آخرين ما زالوا محتجزين على الرغم من التعهد بالإفراج عنهم جميعًا ، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال القس جون هياب، رئيس الجمعية المسيحية المحلية، إن الخاطفين جمعوا الأموال منذ ثلاثة أيام، وإن الطلاب العشرة المفرج عنهم أعيدوا إلى آبائهم مساء السبت.

اقتحم المهاجمون مدرسة بيت إيل المعمدانية الثانوية في 5 يوليو ، واستولوا على 120 طالبًا على الأقل من نزلهم.

وتم الإفراج عن مجموعات مختلفة من الطلاب منذ ذلك الحين وتم الإفراج عن المجموعة الأخيرة في 27 اغسطس.

وأضاف “هياب”: هؤلاء اللصوص يعذبوننا عاطفيًا ونفسيًا وجسديًا وماليًا، إنهم يضعوننا تحت ضغط شديد، وفي اللحظة التي يطلقون فيها سراح عدد من الطلاب، فذلك لأنهم يريدون طلب أموال جديدة.

وتم اختطاف حوالي 1400 طفل من مدارسهم خلال العام الماضي وما يقرب من 200 منهم لم يتم الإفراج عنهم بعد.

وقال بيتر هوكينز ، ممثل اليونيسف في نيجيريا ، لوكالة “أسوشيتد برس” إن 16 طفلاً قتلوا في الهجمات.

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