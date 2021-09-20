بيونغ يانغ تستخفّ بصاروخ اختبرته كوريا الجنوبية وتصفه بـ”البدائي”

استخفّ مركز أبحاث عسكري كوري شمالي، اليوم الاثنين، بالصاروخ الباليستي الكوري الجنوبي الذي تم اختباره مؤخرًا من الغواصات، ووصفه بأنه أخرق وبدائي، لكنه حذر من أن تطويره سيُعيد إشعال التوتر عبر الحدود.

اختبرت كلٌّ من كوريا الجنوبية والشمالية ، اللتان تطوران أسلحة متطورة بشكل متزايد وسط جهود متعثرة لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة، صواريخ باليستية يوم الأربعاء.

وقال جانغ تشانغ ها، رئيس أكاديمية علوم الدفاع الوطني ، وهو مركز لتطوير الأسلحة وشرائها تديره الدولة في كوريا الشمالية، في تعليق على وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الصور الإعلامية لأحدث صاروخ كوري جنوبي أظهرت سلاحًا لم يكن له شكل صاروخ باليستي يطلق من الغواصات (SLBM).

وأضاف: الصاروخ يبدو أنه نسخة من صواريخ هيونمو الباليستية الجنوبية أرض-أرض ذات الرأس الحربي وهو تقليد للصواريخ K-15 SLBM الهندية.

وأشار إلى أن صور الاختبار تشير إلى أن كوريا الجنوبية لم تحقق بعد التقنيات الرئيسة للإطلاق تحت الماء بما في ذلك تحليل تدفق السوائل المعقد.

وقال “جانج”: “باختصار ، يجب أن يطلق على ما حدث “بعض الأعمال الخرقاء”، و”إذا كانت بالفعل من طراز SLBM ، فستكون في مرحلتها البدائية فقط”.

ولم ترد وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية على الفور على طلب للتعليق.

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