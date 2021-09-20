روسيا.. النتائج الأولية للانتخابات تشير لفوز الحزب الحاكم

بعد ثلاثة أيامٍ من التصويت في الانتخابات البرلمانية الروسية؛ أظهرت النتائج الأولية أن حزب روسيا المتحدة الحاكم، في طريقه للفوز بالانتخابات البرلمانية، رغم خسارته بعض المقاعد لصالح منافسيه.

لجنة الانتخابات المركزية؛ أعلنت أن حزب روسيا المتحدة حصل على نحو 40 بالمئة من الأصوات المفروزة حتى الآن على مستوى البلاد، فيما أشار استطلاع لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم إلى حصول الحزب على أكثر من 45 % من الأصوات، مقابل 54 %، كان قد أحرزها في الانتخابات السابقة.

ويُواجه حزب روسيا المتحدة الداعم للرئيس فلاديمير بوتين تراجعا في شعبيته بسبب الاستياء من تدهور مستويات المعيشة ومزاعم بالفساد وجهتها المعارضة، كما نظم حلفاء المعارض البارز المسجون، أليكسي نافالني، حملةَ تصويت تكتيكية، أثّرت على الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا