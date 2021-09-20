المشرعون في لبنان يصوّتون على الحكومة الجديدة.. والكهرباء تنقطع

اجتمع البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي المكلفة بإخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، في جلسة تأجلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ولم تكن هناك اعتراضات كبيرة على تشكيلة ميقاتي الوزارية من قبل الكتل السياسية الكبرى؛ لأن لبنان في حاجة ماسة إلى حكومة جديدة بعد 13 شهرًا من الجمود السياسي.

وسيتعين عليها متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإشراف على الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو 2022.

وأدى الانهيار الاقتصادي في لبنان إلى استنفاد احتياطيات البنك المركزي ، وخفض قيمة العملة بأكثر من 90 %، ودفع ثلاثة من كل أربعة مواطنين إلى ما دون خط الفقر.

وتكافح البلاد مع انقطاع التيار الكهربائي على مدار الساعة تقريبًا مما أغرق المنازل في الظلام وشل المستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية.

وقال الأمين العام للبرلمان عدنان ضاهر لوكالة “فرانس برس” إنه كان من المقرر ان تبدأ جلسة الاثنين الساعة 11 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) لكنها تأجلت قرابة الساعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أعضاء بالبرلمان يتجمعون في فناء خارج المبنى قبل إعادة الكهرباء.

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