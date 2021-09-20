‏‎رئيس المجلس الرئاسي يبحث في نيويورك آخر التطورات السياسية مع وزير ‎الخارجية المصري

نيويورك 20 سبتمبر 2021 (وال)- ‏‎استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمقر البعثة الليبية في نيويورك مساء اليوم الإثنين ، وزير الخارجية المصري سامح شكري.

هذا وبحث سيادته خلال اللقاء؛ العلاقات الثنائية بين البلدين، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا، والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

‏‎كما بحث سيادته خلال اللقاء، جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وكذلك مناقشة ملف الانتخابات، والتأكيد على إجرائها في موعدها المحدد، واحترام جميع الأطراف لهذا الاستحقاق والقبول بنتائجه.

‏‎وكان السيد الرئيس قد وصل مساء أمس الأحد إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. (وال) ف م/ ر ت

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