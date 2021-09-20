وزير الداخلية يبحث مع نظيره المصري تطوير التعاون الأمني في كافة المجالات

طرابلس 20 سبتمبر 2021 ( وال ) – بحث وزير الداخلية اللواء “خالد مازن” مع نظيره المصري اللواء “محمود توفيق”، سُبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الداخلية؛ على رأس وفد أمني رفيع المستوى للعاصمة المصرية القاهرة.

وأعرب اللواء ” مازن” عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة لدعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية الليبية في شتى المجالات.

وأكد مازن على تطلع وزارة الداخلية الليبية؛ لتعزيز آفاق التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية، خاصة في مجال تدريب الكوادر الأمنية الليبية ورفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية المصري عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية “خالد مازن”، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين، مؤكدًا التزام وزارة الداخلية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية، لمواجهة ما يعترضها من تحديات. (وال)

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