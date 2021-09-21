البرلمان اللبناني يمنح الثقة للحكومة الجديدة

فازت الحكومة اللبنانية الجديدة بالثقة في البرلمان -الاثنين- بعد جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات.

وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري النتيجة بعد التصويت، بفوز حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأصوات 85 نائبا مقابل 15 نائبا صوتوا ضدها.

ونالت الحكومة اللبنانية ثقة البرلمان على برنامجها السياسي، الذي يهدف إلى معالجة أزمة اقتصادية مدمرة على الرغم من تأجيل الجلسة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ويعِد البرنامج الذي صاغته حكومة ميقاتي بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وبدء الإصلاحات التي يريد المانحون رؤيتها قبل إقرار المساعدات الخارجية التي تمس إليها الحاجة في لبنان.

وقال ميقاتي للبرلمان إنه “من رحم المعاناة ومن قلب معاناة بيروت انبثقت حكومتنا، لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل”.

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