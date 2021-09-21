وزير خارجية كرواتيا لـالمنقوش: نريد إشراكنا في برامج إعادة إعمار ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مساء اليوم الإثنين في نيويورك، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردان رادمان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون بينهما.

وأعرب الوزير الكرواتي، عن رغبة بلاده في إعادة الزخم إلى العلاقات مع ليبيا، واستعدادها للمساهمة في برامج إعادة إعمار ليبيا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وجدد رادمان، دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مشيداً بجهودهم لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأرض الليبية.

وعبر الوزير الكرواتي، عن تطلعه لزيارة ليبيا في القريب العاجل، كما وجه دعوة للوزيرة لزيارة بلاده.