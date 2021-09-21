“غوتيريش” يحذّر من “حرب باردة” جديدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الصين والولايات المتحدة؛ إلى إصلاح علاقتهما “المتوقفة تمامًا”، محذرا من نشوب حرب باردة جديدة، فيما لو امتدت هذه المشكلات بينهما إلى بقية العالم.

“غوتيريش”، وفي حديث قبيل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقرها بمدينة نيويورك؛ قال إنه ينبغي على القوتيْن الاقتصاديتيْن الرئيسيتيْن في العالم، أن تخفّفا من حدة الانقسامات بينهما حول حقوق الإنسان والاقتصاد والأمن، وأن تتعاونا، بدلاً عن ذلك، بشأن المناخ، وتدفعا بعملية التفاوض بخصوص التجارة والتكنولوجيا.

وشدّد على الحاجة الملحة لإعادة توطيد علاقة فاعلة بين القوتيْن؛ لمواجهة التحديات العالمية التي لا يمكن حلها دون علاقات بناءة داخل المجتمع الدولي، لا سيما بين القوى العظمى.

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