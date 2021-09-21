روسيا تتهم الولايات المتحدة بإجراء هجوم إلكتروني غير مسبوق خلال انتخابات مجلس الدوما

انتخابات مجلس الدوما الروسي

أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعرضت لعدد غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية خلال انتخابات مجلس الدوما هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، نصفها من الولايات المتحدة.

وقالت السفارة في بيان: “خلال الانتخابات الحالية، واجهت لجنة الانتخابات المركزية عددا غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 50% منها على وجه التحديد من أراضي الولايات المتحدة”، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: “نريد أن نحصل على تفسيرات شاملة من الجانب الأمريكي في هذا الصدد”.

يُذكر أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، رجحت في وقت سابق، إمكانية فرض عقوبات على الدول التي انطلقت منها هجمات سيبرانية لاستهداف النظام الانتخابي الروسي.

تجدر الإشارة، إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت أن حزب “روسيا الموحدة” تصدر انتخابات مجلس الدوما بنسبة 80ر49%، وتلاه الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية بنسبة 07ر19%، فيما احتل الحزب الليبرالي الديمقراطي المركز الثالث بنسبة 48ر7% بعد فرز 98% من الأصوات.

وجرى التصويت في انتخابات مجلس الدوما في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والبلدية.