الكاميرون.. مقتل 15 جنديًا ومدنيين بهجومين منفصلين للمتمردين

أعلنت الحكومة الكاميرونية مقتل 15 جنديًا وعدد من المدنيين في هجوميْن بالقنابل، نفذهما متمردون انفصاليون هذا الشهر؛ ليرتفع عدد قتلى هذا الصراع المستمر منذ قرابة خمسة أعوام، إلى نحو ثلاثة آلاف.

وزارة الدفاع؛ أشارت، في بيانٍ، إلى أن المتمردين استخدموا أسلحةً أكثر تطورًا بما يمثّل “تحولاً كبيرًا” في القتال، متهمةً “جماعات متطرفة” خارج الكاميرون، بمدّ المتمردين بالأسلحة.

ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أن الهجوم الأول وقع في 12 سبتمبر الجاري، في كومبو شمال غرب البلاد، واستهدف بعبوة ناسفة قافلة عسكرية، بينما أصابت عبوة مماثلة وصاروخ مضاد للدبابات قافلة عسكرية أخرى في الـ 16 من هذا الشهر، وأعقب ذلك هجوم بوابل من الرصاص.

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