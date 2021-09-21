“انتهاك خطير لحقوق المرأة”.. طالبان تسمّي نواب الوزراء وتستبعد النساء

وسعت حركة طالبان حكومتها المؤقتة من خلال تسمية نواب وزراء، اليوم الثلاثاء، لكنها فشلت في تعيين أي امرأة ، وضاعفت من توجهها في مسار متشدد على الرغم من الاحتجاجات الدولية التي أعقبت تقديمها تشكيلة وزارية من الرجال في وقت سابق من هذا الشهر.

حذر المجتمع الدولي من أنه سيحكم على طالبان من خلال أفعالها، وأن الاعتراف بحكومة تقودها طالبان سيرتبط بمعاملة النساء والأقليات.

في ظلّ حكمهم السابق لأفغانستان في أواخر التسعينيات؛ منعت طالبان الفتيات والنساء من المدارس والعمل والحياة العامة.

دافع المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، عن أحدث الإضافات لمجلس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ، قائلاً إنها تشمل أفراد الأقليات العرقية، مثل الهزارة، وأنه قد يتم إضافة النساء لاحقًا.

استاء “مجاهد” من الشروط الدولية للاعتراف بحكومته، زاعمًا أنه لا يوجد سبب لحجبها، وقال: “من مسؤولية الأمم المتحدة الاعتراف بحكومتنا، وكذلك الحال للدول الأوروبية والآسيوية والإسلامية ، لإقامة علاقات دبلوماسية معنا”.

وأضاف أيضًا إن طالبان لديها أموال لدفع رواتب الحكومة “لكنها تحتاج إلى وقت”.

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