نابولي يتصدر الدوري الإيطالي بعد فوزه برباعية نظيفة على مضيفه أودينيزي

أوديني 21 سبتمبر 2021 (وال) -حقق فريق نابولي الصدارة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه أودينيزي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، بملعب (الفريولي)، في ختام الجولة الرابعة من عمر “الكالتشيو”.

وتناوب على تسجيل رباعية نابولي كل من النيجيري فيكتور أوسيمين، والكوسوفي أمير رحماني، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والمكسيكي هيرفينغ لوزانو، في الدقائق (24 و35 و52 و84) على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى ( 12 ) نقطة في صدارة الترتيب، وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الجولات الأربع، متقدما بنقطتين أمام ملاحقيه إنتر ميلان وميلان.

في المقابل، توقف رصيد أودينيزي عند ( 7 ) نقاط في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.(وال أوديني) س خ.

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