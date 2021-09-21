المفوضية الأوروبية تهاجم فرنسا في أزمة الغواصات.. وتصف موقفها بـغير المقبول

أزمة الغواصات تشعل خلافات فرنسا مع أمريكا وأستراليا

نعتت المفوضية الأوروبية طريقة معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا بغير المقبولة.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس الإثنين، أن الطريقة التي تمّ التعامل بها مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا، في إطار الشراكة الأمنية الأمريكية الأسترالية البريطانية، “غير مقبولة” وفقا للعربية نت .

وصرحت أورسولا فون دير لايين في حديث عبر شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن “أحد أعضاء (الاتحاد الأوروبي) جرى التعامل معه بطريقة غير مقبولة (…) نريد أن نعرف ما الذي حصل ولماذا”.

وأردفت: “يجب الإجابة على الكثير من الأسئلة بشأن أسباب انهيار صفقة الغواصات”، مشيرة إلى أنه يجب “توضيح الموقف قبل مواصلة العمل كالمعتاد”.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في وقت سابق، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الإثنين، تخلي أستراليا عن طلبية غواصات من فرنسا.

وأضاف المتحدث للصحفيين في بروكسل، أن الاجتماع يعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ردا على سؤاله عن تبعات محتملة للنزاع المتعلق بصفقة الغواصات على محادثات تجارية بين التكتل وأستراليا.

وقال الناطق باسم الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، “هذه أول فرصة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة تداعيات وعواقب الاتفاق برمته، لا المشكلة بين فرنسا وأستراليا فحسب، بل تداعيات التحالف الأسترالي-البريطاني-الأمريكي برمّته”.