أمريكا تدعو القيادة الصومالية لسرعة حلّ “الخلافات”

دعت الولايات المتحدة، رئيس الصومال ورئيس وزرائها إلى حلّ “نزاعهما” ، حتى لا تتأخر العملية الانتخابية في البلاد، حيث من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الدولة الأفريقية في 10 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في بيان، إن “التعاون بين قادة الصومال، لاسيما الرئيس فارماجو ورئيس الوزراء روبل؛ ضروريٌ لضمان أن تستكمل البلاد بسرعة عمليتها الانتخابية الجارية”.

وأضاف: “الخلاف بين الرئيس فارماجو ورئيس الوزراء روبل يهدد بتعقيد هذه العملية ويحتاج إلى حل فوري وسلمي”.

وأثار التنافس بين الرئيس محمد عبد الله محمد ، المعروف شعبيًا باسم فرماجو ، ورئيس الوزراء محمد حسين روبل؛ مخاوف بشأن استقرار البلاد.

تصاعد الخلاف المستمر منذ فترة طويلة هذا الأسبوع عندما علق فارماجو السلطات التنفيذية لروبل ، وهي خطوة رفضها رئيس الوزراء، ووصفها بأنها غير قانونية.

ومن المقرر أن يصوّت الصومال لانتخاب رئيس في العاشر من أكتوبر، لكن خلاف القادة يهدد بتعريض الانتخابات التي تأجلت مرارًا وتكرارًا للخطر وصرف الانتباه عن الجهود المبذولة لمواجهة تمرد إسلامي طويل الأمد.

وقال “برايس” إن التأخير الذي دام شهورا “يثير قلق” واشنطن ، مشددًا على أن أي تأجيل آخر “يزيد من احتمالات اندلاع أعمال عنف ويصبّ في مصلحة حركة الشباب والجماعات المتطرفة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد”.

وتسيطر حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، التي اندلع تمردها في الصومال في عام 2007، على مناطق ريفية كبيرة، وتشن هجمات بانتظام في العاصمة.

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