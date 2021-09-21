وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي

القاهرة 21 سبتمبر 2021 (وال) – نعى الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري السابق، والقائد العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر ناهز 85 عاما، وكان طنطاوي، قد تعرض في العام الماضي لأزمة صحية نقل على أثرها لفترة في مستشفى كوبري القبة.

وتولى طنطاوي إدارة شؤون البلاد، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع بعد ثوة 25 يناير، ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية للمشير الراحل يشارك فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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