كوريا الجنوبية تسجل 1729 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 289 ألفا و263 إصابة، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تقل فيه حصيلة الإصابات اليومية عن حاجز الألفي إصابة.

كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 2413 وفاة.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 52ر36 مليون شخص، أو 71% من سكان البلاد تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، بينما تلقى 18ر22 مليون شخص أو 2ر43% من سكان البلاد التطعيم الكامل.