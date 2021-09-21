باريس: اجتماع مرتقب لأطراف الاتفاق النووي في نيويورك

رجح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، عقد اجتماع بين القوى العالمية وإيران، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع.

“لو دريان”؛ أشار في مؤتمر صحفي إلى أن الاجتماع سيضمّ جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، باستثناء الولايات المتحدة التي سبق وانسحبت منه عام 2018؛ بهدف الدفع نحو استئناف مفاوضات فيينا للعودة إلى الاتفاق بعد توقفها في يونيو الماضي.

ومن المقرر كذلك أن يكون الملف الإيراني على جدول أعمال المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي بدأ أمس الاثنين في فيينا، وسط مخاوف من زيادة إيران أنشطتها النووية، رغم محاولاتها إضفاء الصبغة السلمية على هذه الأنشطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا