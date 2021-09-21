اليونان.. رجال الإطفاء يكافحون حريقًا ضخمًا في منتجع قرب أثينا

أفاد مسؤولو خدمة الإطفاء في اليونان، اليوم الثلاثاء، أنهم أخمدوا حريقًا هائلًا هدد المنازل وأدى إلى عمليات إخلاء ليلاً في منتجع شمال شرق أثينا.

واشتبك أكثر من 150 من رجال الإطفاء والمتطوعين مع النيران خلال الليل، باستخدام الخراطيم والحفارات لوقف الحريق خارج نيا ماكري على بعد 30 كيلومترًا خارج العاصمة اليونانية.

وقال مسؤولون محليون إن منازل عدة تضررت لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما انضمت طائرتان لإلقاء المياه وطائرة مروحية واحدة شاركت في العملية.

تسببت حرائق الغابات الكبرى في اشتعال أكثر من ألف كيلومتر مربع (390 ميلاً مربعًا) هذا الصيف في جزيرة إيفيا وأجزاء من جنوب اليونان، حيث عانت البلاد من أسوأ ظروف موجات حر منذ عقود.

وألقت السلطات باللوم على تغير المناخ في تدهور الأحوال الجوية بشكل مطرد.

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