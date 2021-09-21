ليبيا نيوز

مع فتح الحجز المسبق.. التونسية للنقل بين المدن تعلن استئناف نشاطها مع طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت الشركة التونسية للنقل بين المدن، أمس الإثنين، استئناف نشاطها على الخط المشترك الرابط بين تونس وطرابلس ابتداء من يوم الجمعة القادمة الموافق 24 سبتمبر.

وأشارت «التونسية للنقل»، في بيانها؛ أنه “تم فتح عملية الحجز المسبق بمحطة النقل البري بباب عليوة بتونس العاصمة”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة التونسية كانت قد أعلنت إعادة فتح المعابر والحدود مع ليبيا اعتباراً من الجمعة بعد غلق متبادل استمر لأسابيع بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا”.

وساد توتر بين البلدين إثر قرار تونس التريث في فتح الحدود بسبب الوباء وقرار ليبيا في وقت سابق بغلقها من جانب واحد في يوليو الماضي للأسباب ذاتها.

الوسوم

التونسية للنقل بين المدن تونس طرابلس ليبيا

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

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