العدل الأوروبية تغرم بولندا بسبب التنقيب قرب الحدود مع التشيك

العدل الأوروبية

غرمت محكمة العدل الأوروبية السلطات البولندية 500 ألف يورو عن كل يوم، تستمر فيه في التنقيب عن الفحم الحجري قرب الحدود مع التشيك بعدما خالفت قرارا بتعليق عمليات التنقيب هناك.

وذكر راديو “براغ الدولي” في نشرته الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ أن حكومة التشيك قاضت نظيرتها البولندية، بسبب توسيعها منجم قرب الحدود المشتركة بين البلدين، وأن بولندا خالفت أمرا قضائيا من المحكمة بتعليق عمليات التنقيب خلال فترة الدعوى القضائية.

وتابع الراديو أن حكومة بولندا تجاهلت الحكم وقالت إنها لن تغلق المنجم لأن ذلك سيكون له عواقب سلبية على أمن الطاقة لملايين من مواطني البلاد.

يشار إلى أن حكومة التشيك التي رحبت بالحكم كانت قد أعربت عن قلقها إزاء خسارة المياه الجوفية وحدوث تلوث بيئي على جانبها من الحدود جراء التنقيب البولندي.