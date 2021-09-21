بوقعيقيص: مطار بنينا عبارة عن خرابة متهالكة معفرة بالتراب

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أمال بوقعيقيص، أن مطار بنينا عبارة عن خرابة متهالكة معفرة بالتراب.

وقالت بوقعيقيص في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مطار بنينا تجاوز كل مستويات الكارثة من هو المسؤول عنه؟، يبدو أنه (مش قاعد) لا أرى لا أسمع لا أكترث”.

وأضافت “لقد ترددت كثيرا في إطلاق كلمة مطار على هذه الخرابة المتهالكة المعفرة بالتراب التي ينتصب حديد مسار الحقائب فيها عواميد مهشمة وتتعثر النساء لتسقط أرضا وتتطاير أحذيتها في الهواء وسط ازدحام بشر يتدافع من أجل انتشال حقيبة السفر”.