بريطانيا: الكشف بطريق الخطأ عن أسماء 250 مترجما أفغانيا

وزير الدفاع البريطاني بن والاس

أعلن وزير الدفاع البريطاني، عن فتح تحقيق بعد الكشف عن طريق الخطأ عن بيانات شخصية تعود لمترجمين أفغان عملوا مع القوات البريطانية ويسعون للإقامة في المملكة المتحدة.

وأوضحت “بي بي سي” أنه تم إدراج عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 250 أفغانياً يسعون إلى الإقامة في بريطانيا عن طريق الخطأ في بريد إلكتروني مُرسل من وزارة الدفاع، مما أدى إلى كشف أسمائهم المرفقة أحيانا بصورهم لجميع مستلمي الرسالة.

وقالت متحدثة باسم الوزارة، إنه تم “فتح تحقيق”، مضيفة بالقول: “نعتذر من كل المعنيين بهذا الانتهاك ونعمل جاهدين لضمان عدم تكرار ذلك”.

وانتقد العديد من السياسيين، الحكومة بعد الواقعة، مشيرين إلى المخاطر التي يُحتمل أن يتعرض إليها المترجمون الأفغان الذين يسعون لمغادرة بلادهم منذ تولي طالبان السلطة الشهر الماضي.

وكتب النائب جون هيلي، المسئول عن قضايا الدفاع في حزب العمال، أبرز حزب معارض، في تغريدة “أخبرنا هؤلاء المترجمين الأفغان أننا سنضمن سلامتهم، لكن تسريب البيانات هذا يعرض حياتهم للخطر دون داع”.

وناشد الحكومة أن “تكثف بشكل عاجل، جهودها لإحضار هؤلاء الأفغان بأمان إلى المملكة المتحدة”.