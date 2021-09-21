غداً.. مصراتة توقع اتفاقية توأمة مع بلدية قيصري التركية

استقبل عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة ووكيل ديوانها، صباح اليوم الثلاثاء، وفد بلدية قيصري الكبرى التركية، برئاسة عميدها ممدوح بيوكيميليش، وذلك في مقر ديوان المجلس البلدي مصراتة.

وقال بيان صادر عن البلدية: “ضم الوفد عدد من عمداء البلديات الأخرى الواقعة ضمن بلدية قيصري الكبرى، إضافة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالبلدبة، ورئيس البورصة التجارية، وعدد آخر من رؤساء القطاعات ورجال الأعمال بالبلدية”.

وأضاف البيان “يرافق الوفد خلال إقامته في بلدية مصراتة، كنان يلماز، سفير جمهورية تركيا في ليبيا، ويوسف يولدز، الملحق التجاري في سفارة تركيا في ليبيا، وقوركان قورميليتشيليلار، القنصل العام للجمهورية التركية في مصراتة”.

وتابع “ناقش الحضور في هذا الاجتماع سبل تطوير العلاقات ما بين مختلف القطاعات في بلدية قيصري التركية وبلدية مصراتة، ويمهد هذا الاجتماع لتوقيع اتفاقية التوأمة مساء غدا الأربعاء”.