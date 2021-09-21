إيران: المحادثات النووية مع القوى العالمية ستستأنف خلال أسابيع

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات مع القوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ستُستأنف في غضون أسابيع قليلة ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: كل اجتماع يتطلب التنسيق المسبق وإعداد جدول الأعمال، وقد تم التأكيد على ذلك سابقًا، ستُستأنف محادثات فيينا قريبًا وعلى مدى الأسابيع القليلة المقبلة.

جاء ذلك بعدما عقدت القوى العالمية ست جولات من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا لمحاولة التوصل إلى كيفية عودة الطرفين إلى الامتثال للاتفاق النووي ، الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018.

وتوقفت المحادثات في يونيو، في انتظار بدء عمل الحكومة الإيرانية الجديدة.

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