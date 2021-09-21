بدء محادثات فرنسية أسترالية حول التعويضات المحتملة جراء فسخ عقد شراء الغواصات

أزمة الغواصات – صورة أرشيفية

بدأت محادثات بين مجموعة نافال جروب الفرنسية والسلطات الأسترالية حول الحصول على تعويضات مالية محتملة، بعد فسخ كانبيرا صفقة ضخمة لشراء غواصات، وفق ما ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية.

وذكرت الوزارة للصحفيين في مؤتمر صوتي دار حول “أزمة الغواصات” أن “المناقشات جارية بين خبراء مجموعة نافال جروب والأستراليين” حول “التعويضات”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن في 15 سبتمبر عن تحالف دفاعي أسترالي-أميركي-بريطاني جديد دفع بكانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات مع فرنسا وإثارة غضب باريس التي تم تجاهلها.

وقالت الوزارة إن المجموعة الفرنسية اجتازت بالفعل “عدة مراحل في العقد” بمبلغ 900 مليون يورو، دفعت أستراليا غالبيته، مؤكدة أن “مجموعة نافال لن تخسر أموالا مقابل العمل الذي تم انجازه”.

وانتقدت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء من جديد ما وصفته بأنه “خيانة” أستراليا، مؤكدة أنه “لم يتم في أي وقت التطرق” مع السلطات الفرنسية “إلى القرار الأسترالي بالتحول إلى الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ولا إلى مباحثاتها مع الولايات المتحدة”.

وأكدت باريس أن الدليل على ذلك أن “في 15 سبتمبر، صادق المهندسون والجيش الاسترالي على استعراض البرنامج” الفرنسي في وثيقة رسمية (تُدعى “إشعار انتهاء المراجعة الوظيفية للبرنامج) ” مما يعني أن أستراليا كانت راضية ويمكننا المضي قدما”.