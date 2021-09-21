الحداد 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

أعلنت السلطات المصرية اليوم، حالة الحداد العام في كافة أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة المشير، محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر يناهز خمسة وثمانين عاما.

يشار إلى أن المشير طنطاوي قد شغل مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية، حيث كان رئيس هيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب منها حرب عام ألف وتسعمئة وستة وخمسين، وحرب النكسة، وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر عام ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين كقائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

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