الأمين العام للأمم المتحدة: العالم يواجه أكبر سلسلة أزمات في التاريخ

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، الثلاثاء، من أن مغبة التهديدات التي تواجه العالم حاليًا لم يواجهها من قبل، موضحًا أن العالم يواجه أكبر سلسلة من الأزمات في التاريخ.

وقال جوتيريش – في افتتاح جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما جاء في البث المباشر على الصفحة الرسمية للأمم المتحدة على فيسبوك – : “نحن على حافة الهاوية، ونتحرك في الاتجاه الخاطئ. عالمنا لم يكن مهددًا بهذه الصورة من قبل أو مقسمًا بهذا الشكل”.

وتابع: “نواجه أكبر سلسلة أزمات في التاريخ. جائحة كورونا أظهرت عدم المساواة بشكل صارخ بين مختلف الشعوب. لاسيما أزمة المناخ الكوكب التي تضرب الكوكب، كما تسببت الاضطرابات من أفغانستان إلى إثيوبيا إلى اليمن وغيرهم إلى تقويض السلام”.