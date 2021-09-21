منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعم البوسنة والهرسك في جهود نزع السلاح

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

أكدت رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في البوسنة والهرسك، كاثلين كافاليك، أن البعثة سوف تواصل العمل مع شركائها الوطنيين والدوليين لدعم تنفيذ أولويات مراقبة الأسلحة في البوسنة والهرسك، والتي تشمل الآن خفض المخزونات وتحسين الأمن والسلامة في مواقع تخزين الذخيرة المحتملة.

وقالت المسئولة الأوروبية – في تصريحات اليوم،الثلاثاء، إنه “تم تكليف بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى البوسنة والهرسك بتعزيز حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي وتفعيل التعاون الأمني، وهي أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لوزارة الدفاع في البوسنة والهرسك في تنفيذ الخطة الرئيسية للبلاد لإدارة الذخائر والأسلحة والمتفجرات”.

وأوضحت أنه قبل عام 2011 كان وضع الأمن والسلامة في مواقع تخزين الذخيرة والأسلحة في البوسنة والهرسك مقلقًا للغاية، مشيرة إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في تحسين الأمن والسلامة.