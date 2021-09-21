الأمم المتحدة: 426 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب السودان

فيضانات جنوب السودان – صورة أرشيفية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية الثلاثاء أن 426 ألف شخص تضرروا من جراء الفيضانات التي شهدها جنوب السودان حيث جرفت مياه الأنهر منازل ومزارع.

وأشار المكتب إلى أن عناصر الإغاثة اضطروا لاستخدام الزوارق والقوارب للوصول إلى الأشخاص المحاصرين من جراء الفيضانات، مشيرا إلى أن التوقعات تفيد بتجدد الأمطار الغزيرة والفيضانات في الأشهر المقبلة.

وأعلنت الوكالة الأممية أن هطول الأمطار الغزيرة فاقم الظروف السيئة التي تعاني منها فئات كثيرة في جنوب السودان، مشيرة إلى لجوء كثر إلى الكنائس والمدارس بحثا عن ملاذ آمن.

في مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة التي تضم نحو ثلث العدد الإجمالي للمتضررين، يطالب المزارعون بتقديم مساعدات لهم بعدما غمرت مياه الفيضانات الناجمة عن موسم الأمطار الذي حل قبل أوانه منازلهم وأراضيهم.

ولم يعد نحو 100 ألف من نازحي العام الماضي إلى ديارهم بعد، فيما غمرت مياه الأمطار الغزيرة أراضي زراعية لأكثر من عام، وقف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ووفق تقرير للبنك العالمي في 2018 فإن أربعة من كل خمسة مواطنين في جنوب السودان البالغ عدد سكانه 11 مليون نسمة يعيشون في “فقر مدقع”، فيما يعاني أكثر من 60 بالمئة من السكان من جوع حاد، جراء النزاع والجفاف والفيضانات.