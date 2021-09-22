الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل حكومة ميقاتي الثقة

جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

رحب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بنيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي الثقة، وشجعها على تنفيذ إصلاحات “عاجلة وجوهرية” في البلاد.

وأعلن مسئول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن “الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية كبيرة”.

وأضاف أن “البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة الجديدة ينص على إجراءات مهمة للتعامل مع الأزمات المتعددة الأوجه التي يواجهها لبنان ولا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات الهيكلية خصوصا في قطاع الكهرباء وإجراء انتخابات 2022 كما كان مقررا”.

وقال: “حان الوقت الآن لبدء طريق الانتعاش من خلال التنفيذ الموثوق للإصلاحات العاجلة والأساسية لتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني”. وحذرمن أن “جميع الأحزاب السياسية وقادتها تتحمل مسؤولية دعم هذه الجهود والمساهمة فيها بشكل فعال”.