إحباط محاولة انقلاب في السودان

أحبطت السلطات السودانية الثلاثاء محاولة انقلاب قام بها موالون للرئيس المخلوع عمر البشير ،وأعلن الجيش السوداني في بيان له استعادة السيطرة على جميع المواقع التي استولى عليها مدبرو الانقلاب بعد أن ألقى القبض على 21 ضابطا وعددا من الجنود على علاقة بالمحاولة .

واتهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ما وصفها بجهات داخل وخارج القوات المسلحة بالوقوف وراء المحاولة والتي تشكل امتدادا لمحاولات مناصري النظام السابق لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي حسب وصفه، مشيرا إلى أنه سبق هذه العملية تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع شرق البلاد إضافة إلى قطع الطرق الرئيسية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط .

وقال مصدر في الحكومة السودانية طلب عدم ذكر اسمه بأن محاولة الانقلاب تضمنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان الواقعة على الضفة الأخرى من نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم .

وأشار المتحدث باسم الحكومة السودانية حمزة بلول إلى أنه بعد القبض على المتهمين يجري التعامل مع آخر الجيوب في معسكر الشجرة جنوب الخرطوم ، فيما أضاف وزير الدفاع يس إبراهيم أن قائد الانقلاب هو قائد سلاح المدرعات اللواء عبد الباقي بكراوي .

وبحسب شاهد عيان فإن الهدوء عاد إلى العاصمة السودانية بعد أن أغلقت وحدات عسكرية جسرا يربط الخرطوم بأم درمان باستخدام دبابات .

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