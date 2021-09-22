وزير الزراعة اللبناني يوجه الشكر لمصر على دعمها الدائم للبنان

عباس الحاج حسن

وجه وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، الشكر لمصر على دعمها الدائم للبنان بمختلف المجالات وخصوصا في قطاع الزراعة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالسفير المصري الدكتور ياسر علوي بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة اللبنانية بيروت وذلك بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود.

وأكد الوزير اللبناني حرص بلاده على تفعيل وتعزيز التعاون مع مصر في المجال الزراعي، مشيرا إلى أهمية انعقاد اللجنة الزراعية اللبنانية المصرية.

من جانبه، أكد سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي أن مصر لا تفرض أي قيود على استيراد التفاح اللبناني ولا تقيده بكميات ولا تحدد مواسم معينة للاستيراد، مشيرا إلى التقدير المصري للمنتجات اللبنانية.

وشدد الدكتور ياسر علوي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر تحرص على دعم لبنان في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الزراعة من أهم المجالات التي تشهد تعاونا كبيرا بين البلدين.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة المصرية لعقد اجتماع اللجنة الزراعية اللبنانية المصرية بالقاهرة في أقرب وقت ممكن.