البنتاجون: مقاتلة إف 16 الأمريكية تعترض طائرة فوق نيويورك

مقاتلة إف 16 الأمريكية

أعلن البنتاجون عن اعتراض مقاتلة “إف 16” للقوات الأمريكية طائرة خفيفة فوق مدينة نيويورك التي تستضيف حاليا أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة العديد من زعماء العالم.

وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي في أمريكا الشمالية (NORAD) في تغريدة على “تويتر”، أمس الثلاثاء، إن “مقاتلة من نوع “إف 16″ طائرة خفيفة ذات محرك واحد، انتهكت حدود منطقة التعليق المؤقت للطيران فوق نيويورك” وفقا لروسيا اليوم .

وأضافت القيادة أن المقاتلة رافقت الطائرة الخفيفة حتى تغادر منطقة تعليق الطيران دون وقوع أي حادث عند الساعة 14:00 تقريبا بالتوقيت المحلي.

وأشارت القيادة إلى أنها تتابع الأوضاع وتنسق الأنشطة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وتتحرى في حال الضرورة، مضيفة أن انتهاكات منطقة تعليق الطيران على غرار ما حدث اليوم تحدث بين حين وآخر وتعتبر جزءا عاديا من أنشطة NORAD.