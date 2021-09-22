مع انهيار النظام الصحي.. إدلب السورية “بين أنياب كورونا”

ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أسوأ مستويات الوباء في معقل المعارضين في سوريا، وهو تطور مدمر خاصةً في منطقة تعرضت فيها عشرات المستشفيات للقصف وهرب الأطباء والممرضات بأعداد كبيرة خلال عقد من الحرب.

ارتفع العدد الإجمالي للحالات التي سجلت في محافظة إدلب، وهي منطقة مكتظة بالسكان يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين، وكثير منهم نازحون داخليًا، بأكثر من الضعف منذ بداية أغسطس إلى أكثر من 61.000.

في الأسابيع الأخيرة؛ تجاوزت الإصابات اليومية الجديدة 1.500 حالة بشكل متكرر ، وأبلغت السلطات عن 34 حالة وفاة يوم الأحد وحده، والأرقام يُعتقد أنها أقل من الحقيقة لأن العديد من المصابين لا يبلغون السلطات.

أصبح الوضع خطيرًا للغاية في المقاطعة الشمالية الغربية، لدرجة أن عمال الإنقاذ المعروفين باسم “الخوذات البيضاء” الذين اشتهروا بالحفر بين أنقاض التفجيرات للعثور على الضحايا، ينقلون الآن في الغالب مرضى فيروس كورونا إلى المستشفى أو الموتى إلى الدفن.

وقالت نقابة أطباء إدلب هذا الأسبوع ، عندما أصدرت نداءً للحصول على دعم من منظمات الإغاثة الدولية ، “ما يحدث هو كارثة طبية”.

تُواجه إدلب جميع التحديات التي تواجه العالم خلال الوباء، وحدات العناية المركزة فيها ممتلئة إلى حد كبير ، وهناك نقص حاد في الأكسجين والاختبارات، والتطعيم كان بطيئًا.

لكن الفقر المدقع ودمار الحرب الأهلية السورية جعلت الوضع في إدلب مروعًا بشكل فريد، وتضررت نصف مستشفياتها ومراكزها الصحية جراء القصف، وكان النظام الصحي على وشك الانهيار حتى قبل تفشي الوباء.

فر عدد كبير من العاملين في المجال الطبي من البلاد بحثًا عن الأمان والفرص في الخارج.

يعيش عشرات الآلاف من سكانها في مستوطنات خيام مزدحمة ، حيث من المستحيل تقريبًا التباعد الاجتماعي وحتى غسل اليدين بانتظام، ويهدد العنف المتزايد في المنطقة الآن بجعل الأمور أسوأ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا