طالبان تعين مندوبا لها لدى الأمم المتحدة

المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين

توجهت حركة “طالبان” إلى الأمم المتحدة برسالة بشأن تعيين المتحدث باسم مكتبها السياسي سهيل شاهين مندوبا لما يسمى بـ “إمارة أفغانستان الإسلامية” لدى الأمم المتحدة.

وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لوكالة “تاس” الروسية، أمس الثلاثاء، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تلقت يوم 20 سبتمبر رسالة من “وزير الخارجية” في الحكومة التي شكلتها “طالبان” بأفغانستان، أميرخان متقي، بشأن المشاركة في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لروسيا اليوم .

وأضاف المتحدث الأممي، أنه جاء في الرسالة أن أشرف غني أقيل من منصبه ولم يعد رئيسا لأفغانستان، وأن مندوب حكومته غلام إيزاكزاي لم يعد ممثلا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.

وطرحت “طالبان” سهيل شاهين، الذي كان عضوا في وفدها إلى المحادثات في الدوحة ويعتبر متحدثا باسم المكتب السياسي للحركة لوسائل الإعلام الأجنبية، كمندوب جديد لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.

وأكد دوجاريك أنه تمت إحالة الرسالة إلى لجنة شئون الاعتماد للأمم المتحدة، لتدرسها.