“السيسي” يوجّه تحذيرات من آثار كارثية لملء سد النهضة

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتهاماته لإثيوبيا بتبني المنهج الأحادي، وفرض سياسة الأمر الواقع، والتعنت فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

“السيسي”، وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ أعرب عن قلق مصر التي تعد من أكثر الدول جفافا، من الآثار الكارثية لسد النهضة الإثيوبي، خاصةً في ظلّ تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب.

وحذّر من أن المضيّ في ملء سد النهضة دون اتفاق؛ ينذر بتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأشار الرئيس “السيسي” إلى تمسّك القاهرة بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل ومتوازن.

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