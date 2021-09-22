الخارجية الليبية تدين محاولة الانقلاب في السودان

طرابلس 21 سبتمبر 2021(وال) أدانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية السيدة “نجلاء المنقوش” بشدة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، التي جرت أحداثها في السودان.

وأكدت “المنقوش” على دعم حكومة الوحدة الوطنية القوي لحكومة السودان الانتقالية، حيث أشارت في تصريح لها أن حكومة الوحدة الوطنية ضد نهج الانقلابات ، وأنها تثمن دور الجيش السوداني في التصدي للانقلاب ، وتدعم عملية الانتقال الديمقراطي ، وتتمنى الأمن والسلامة للشقيقة السودان .(وال ـ طرابلس) ع م / ك و

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