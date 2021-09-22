طالبان تطالب بسفيرٍ لها في الأمم المتحدة

في إطار محاولاتها لكسب التأييد الدولي لحكمها؛ طلبت حركة طالبان إلقاء كلمة أمام زعماء العالم خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، كما رشحت المتحدث باسمها سهيل شاهين؛ ليكون سفير أفغانستان لدى المنظمة الدولية.

المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة فرحان حق؛ أشار إلى تلقي رسالة من وزير خارجية طالبان أمير خان متقي تفيد برغبته في التحدث خلال الاجتماع السنوي، في تنافس مع غلام إسحاق زاي، السفير الذي يمثل الحكومة الأفغانية السابقة لدى الأمم المتحدة، مستبعدًا البتّ بالأمر، في المدى المنظور.

من جهته أكد الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أن رغبة طالبان في الاعتراف الدولي هي وسيلة الضغط الوحيدة التي تملكها الدول الأخرى لمطالبة الحركة بحكومة شاملة واحترام الحقوق، خاصةً بالنسبة للمرأة.

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