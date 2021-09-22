“رئيسي” يعلن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات النووية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في خطاب مسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعداد بلاده لاستئناف المحادثات النووية مع القوى العالمية، في غضون أسابيع قليلة، بهدف رفع العقوبات الأمريكية.

“رئيسي”، الذي يخضع شخصيًا لعقوبات أمريكية لمزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان عندما كان قاضيًا؛ ندّد بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على بلاده، معتبرًا أنها جرائم ضد الإنسانية، خاصةً مع جائحة فيروس كورونا”.

وتزامنًا مع بث خطاب “رئيسي”؛ تظاهر العشرات من الإيرانيين، أمام مقر الأمم المتحدة، مطالبين بإحالة ملف حقوق الإنسان الخاص بالنظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، والتحقيق في دور الرئيس الإيراني بمذبحة 1988 التي راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين.

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