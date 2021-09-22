بوروندي.. مقتل 5 وإصابة 50 في سلسلة انفجارات بقنابل يدوية

أسفرت انفجارات هزت مدينة بوجمبورا أكبر مدن بوروندي، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين، بحسب ما أفاد به رئيس الوزراء ألان بونيوني، والذي تعهّد أن تقدم الحكومة المساعدة للجرحى.

الانفجارات؛ تُشكّل أحدث حلقة في سلسلة هجمات تشهدها الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، ونوّهت وزارة الداخلية بمسؤولية من وصفتهم ب”إرهابيين مجهولين” عن الهجمات، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وأفاد شهود أن قنبلتيْن يدويتيْن انفجرتا في ساحة انتظار للحافلات وسط المدينة، بينما وقع انفجارٌ ثالثٌ في سوق تجاري.

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