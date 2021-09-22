الخارجية الأمريكية: بحث طلب طالبان لتعيين مندوب لها في الأمم المتحدة يحتاج وقتا

الخارجية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن دراسة مسألة تمثيل حركة “طالبان” لدى منظمة الأمم المتحدة يتطلب وقتا معينا ولن يتم ذلك خلال أسبوع الاجتماعات في إطار الدورة الـ76 للجمعية العامة.

وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي خاص، مساء الثلاثاء: “لدى الأمم المتحدة لجنة اعتماد مختصة ونحن ندخل ضمنها، لكن هذا يتطلب وقتا معينا من أجل مناقشة كل شيء” وفقا لروسيا اليوم.

وتابعت المسؤولة: “بكل تأكيد سنتابع من كثب هذه القضية وسنبحثها مع باقي أعضاء لجنة الاعتماد”.

وأشارت المتحدثة إلى أنها لا تتوقع أن يتم حل موضوع تمثيل “طالبان” لدى الأمم المتحدة خلال أسبوع الاجتماعات على المستوى العالي ضمن أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة.

وسبق أن وجهت “طالبان”، التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان، طلبا رسميا للأمم المتحدة لتعيين المتحدث باسم الحركة، محمد سهيل شاهين، مندوبا أفغانيا لدى المنظمة.