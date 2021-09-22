ليبيا نيوز

القوات الأمريكية تستهدف قياديًا في “القاعدة” شمال سوريا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي، يوم أمس، أحد المشتبه في انتمائهم إلى قيادات تنظيم “القاعدة” في إدلب شمال سوريا.

وأعلنت القيادة الأمريكية المركزية في تصريحٍ لها، أنها استهدفت الرجل المطلوب دون إيقاع أي إصابات في صفوف المدنيين.

ولم يقدّم التصريح تفاصيل وافيةً عن شخصية المُستهدف، وسط تداول أنباء تُفيد أنه قيادي تونسي يُدعى “أبا البراء”، وهو أحد المنظّرين والدعاة لـ”القاعدة”.

يُذكر أن “هيئة تحرير الشام”، والتي تُعتبر أحد أفرع “القاعدة” في سوريا؛ تسيطر على مدينة إدلب منذ أوائل عام 2017.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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