محاولة فاشلة لاغتيال أهم مساعدي الرئيس الأوكراني بالرصاص

أطلقت وابل من الأعيرة النارية على سيارة تقل المساعد الرئيس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، فيما وصفه مسؤول كبير بمحاولة اغتيال.

وقال بيان للشرطة إن أكثر من عشر رصاصات أصابت السيارة بالقرب من قرية ليسنيكي، على بعد حوالي خمسة كيلومترات خارج العاصمة كييف؛ مما أدى إلى إصابة السائق.

وأضاف أنه تم فتح قضية جنائية للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار.

وقالت محطة تلفزيونية محلية إن ما لا يقل عن 19 رصاصة يمكن رؤيتها في جانب السائق من السيارة.

وقال برلماني كبير إن المساعد، سرحي شيفير، لم يصب بأذى، مشيرًا إلى أنه مقرب من الرئيس ويقود مجموعة من المستشارين.

ويتواجد زيلينسكي، الذي وصل إلى السلطة على وعد بمهاجمة الأوليغارشية في البلاد ومحاربة الفساد، حاليًا، في الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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